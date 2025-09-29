Basket Serie B esordio vincente per la Rummo Benevento | espugnata Bari

Anteprima24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Prima vittoria per la Rummo Benevento che, all’esordio in Serie B, vince sul parquet di Bari con il risultato di 41-51. Match equilibrato nei primi due periodi, con la Rummo che al rientro dagli spogliatoi piazza il parziale decisivo, conservando il margine fino alla sirena finale. La squadra beneventana arriva al suo primo storico match in Serie B con assenze importanti, ma sfodera una prestazione di grande sacrificio che regala i primi due punti stagionali alla società del Presidente Mori. Primo quarto in cui parte leggermente meglio la Rummo, guidata da un’ispiratissima Arianna Zanchiello che piazza la tripla che chiude il primo periodo sul 15-11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

