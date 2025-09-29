Basket Serie B esordio vincente per la Rummo Benevento | espugnata Bari
Tempo di lettura: 2 minuti Prima vittoria per la Rummo Benevento che, all’esordio in Serie B, vince sul parquet di Bari con il risultato di 41-51. Match equilibrato nei primi due periodi, con la Rummo che al rientro dagli spogliatoi piazza il parziale decisivo, conservando il margine fino alla sirena finale. La squadra beneventana arriva al suo primo storico match in Serie B con assenze importanti, ma sfodera una prestazione di grande sacrificio che regala i primi due punti stagionali alla società del Presidente Mori. Primo quarto in cui parte leggermente meglio la Rummo, guidata da un’ispiratissima Arianna Zanchiello che piazza la tripla che chiude il primo periodo sul 15-11. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
Scendono in campo le altlete del basket, serie B femminile: Sistema Rosa Pordenone vs BFC Conegliano. Go girls! Sabato 22 febbraio Ore 20:00 Palazzetto dello sport, via Interna - Pordenone Info bit.ly/4jPbun3 Ingresso gratuito! - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Lega Basket Serie A partecipa a $BeActive , l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione legabasket.it/news/136279 - X Vai su X
Serie B - Esordio casalingo per la Benacquista Latina con la sfida a Quarrata - La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si appresta a scendere in campo per la seconda giornata della regular season del campionato di Serie B Nazionale, che coincide con il debutto casalingo dei. Lo riporta pianetabasket.com
Basket, Serie B: la Dinamo supera Reggio Calabria all'overtime, grande esordio al PalaZumbo - La squadra allenata da coach Cristofaro si impone per 80- Riporta brindisireport.it