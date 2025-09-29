Basket serie A inizia l' era di Maurizio Gherardini | Si può crescere La Lba Tv è una sfida nella sfida

Dalla prestigiosa vittoria dell'Eurolega in veste di general manager del Fenerbahce, ruolo ricoperto per 10 anni, alla presentazione del campionato italiano di basket di cui è il nuovo presidente. È questa la strana parabola di Maurizio Gherardini, che succede a Umberto Gandini, e che ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

