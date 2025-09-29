Basket serie A inizia l' era di Maurizio Gherardini | Si può crescere La Lba Tv è una sfida nella sfida
Dalla prestigiosa vittoria dell'Eurolega in veste di general manager del Fenerbahce, ruolo ricoperto per 10 anni, alla presentazione del campionato italiano di basket di cui è il nuovo presidente. È questa la strana parabola di Maurizio Gherardini, che succede a Umberto Gandini, e che ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: basket - serie
Basket, serie B | Roberto Consigli al Golfo Piombino, sarà il nuovo general manager: "Libertassino per sempre, ma carico per questa avventura"
Basket serie A2 | Libertas, debutto contro Sella Cento: ecco la prima giornata di campionato
Basket, Serie C: Gaw Assi Brindisi scatenata, arriva anche Nicolas Maffei
ZONE PRESS / BASKET / Serie B1 II giornata d'andata (28/09/25) ELACHEM VIGEVANO 1955 Gema Montecatini Intervista: Stefano SALIERI (Coach ELACHEM VIGEVANO) ----------------------------------------- Vigevano 1955 - facebook.com Vai su Facebook
Anche la Lega Basket Serie A partecipa a $BeActive , l’evento internazionale promosso per il decimo anno dalla Commissione europea, che celebra la “vita attiva” e la pratica sportiva da vivere con costanza, regolarità e passione legabasket.it/news/136279 - X Vai su X
Inizia una nuova era per il basket italiano. Il presidente di Lba Gherardini: "Alziamo l'asticella" - Tante novità per quanto riguarda il movimento cestistico italiano, a partire dalla nuova tv della lega: "Vogliamo crescere anche a livello europeo" ... Come scrive msn.com
Presentata la Serie A 2025/26. Maurizio Gherardini: "Insieme per migliorare il nostro prodotto" - È stata presentata oggi a Bologna, presso la Torre Unipol, la nuova stagione del campionato di Serie A, anche quest’anno targato Unipol, che prenderà ufficialmente il via sabato ... Segnala pianetabasket.com