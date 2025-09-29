Basket l’Olimpia Milano può arrivare ai playoff nell’Eurolega 2026? Una missione nel ricordo di Giorgio Armani

Neanche il tempo di festeggiare la seconda Supercoppa Italiana consecutiva che l’Olimpia Milano ha già la testa a Belgrado. Sarà un esordio in Eurolega di fuoco in questa stagione, visto che il calendario europeo mette subito un doppio turno alla prima settimana, con la squadra di Messina che farà visita prima alla Stella Rossa e poi al Partizan. Una doppietta in Serbia già importante per l’EA7, che nell’ennesima estate di grandi rivoluzioni ha come obiettivo quello di raggiungere i Playoff, traguardo sempre mancato nelle ultime tre stagioni. Al suo ultimo ballo sulla panchina milanese (dalla prossima stagione ci sarà Peppe Poeta), Ettore Messina vuole assolutamente chiudere al meglio e non c’è alcun dubbio che un ritorno tra le grandi d’Europa è sicuramente tra gli obiettivi che l’allenatore dell’Olimpia si è assolutamente posto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, l’Olimpia Milano può arrivare ai playoff nell’Eurolega 2026? Una missione nel ricordo di Giorgio Armani

