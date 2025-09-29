Basket la Benacqusta Latina concede il bis e vince anche contro Quarrata
La Benacquista Assicurazioni Latina Basket concede il bis e vince anche la prima partita casalinga della stagione. I nerazzurri tra le mura amiche hanno superato il Consorzio Leonardo Dany Quarrata con il punteggio finale di 84-77, al termine di una gara intensa e ben giocata da entrambe le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
GAMEDAY @latinabasket Dany Basket Quarrata ? Seconda giornata, girone B di Serie B Nazionale ? Ore 18 ? Palasport Cisterna LNP Pass #danybasket #tuttiabbracciati #Lnp #LaNostraPassione #serieboldwildwest - facebook.com Vai su Facebook
