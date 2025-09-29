Basket la Benacqusta Latina concede il bis e vince anche contro Quarrata

Latinatoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket concede il bis e vince anche la prima partita casalinga della stagione. I nerazzurri tra le mura amiche hanno superato il Consorzio Leonardo Dany Quarrata con il punteggio finale di 84-77, al termine di una gara intensa e ben giocata da entrambe le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: basket - benacqusta

basket benacqusta latina concedeLa Benacquista concede il bis superando Quarrata - Una Benacquista Assicurazioni Latina Basket dai due volti, trova modo e tempo per domare la resistenza della neo promossa Consorzio Leaonardo Dany Quarrata e mettere altri due punti in cascina, bissan ... Segnala latinaoggi.eu

basket benacqusta latina concedeBasket, entusiasmo in Piazza del Popolo a Latina per la presentazione della Benacquista - Una vera festa di sport e identità ha illuminato la serata di venerdì 26 settembre in Piazza del Popolo a Latina, in occasione della presentazione ufficiale della Prima Squadra della Benacquista Assic ... Da latinaquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Benacqusta Latina Concede