Basket la Benacqusta Latina concede il bis e vince anche contro Quarrata

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket concede il bis e vince anche la prima partita casalinga della stagione. I nerazzurri tra le mura amiche hanno superato il Consorzio Leonardo Dany Quarrata con il punteggio finale di 84-77, al termine di una gara intensa e ben giocata da entrambe le. 🔗 Leggi su Latinatoday.it