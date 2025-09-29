Basket - B femminile Le Mura Spring d’oro Sua la Coppa Toscana

LE MURA SPRING 62 ACADEMY FIRENZE 61 SIENA - E’ festa in casa del Le Mura Spring che si aggiudica la Coppa Toscana - "Trofeo Lorenzo Lunghi" battendo Firenze Academy. Un successo meritato per le ragazze di coach Pistolesi che gestiscono un match difficile, al cospetto di un’avversaria che si è battuta ad armi pari. Ne è scaturita una gara piacevole, giocata punto a punto, con le biancorosse che hanno provato subito ad imporre il proprio gioco. Ma Firenze Academy ha chiuso avanti il primo quarto per 14-24. Nel secondo quarto Le Mura Spring prova a rimanere agganciato e riesce a mettere a segno punti pesanti, anche se sono le fiorentine che continuano a gestire il match: così si va al riposo sul 30-40, anche se la frazione si è chiusa sul 16-16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

