Baseball Francisco Cervelli | Abbiamo ricreato la base dell'Italia Il futuro è fatto di crescita e miglioramenti

La sconfitta per 6-5 nella finale degli Europei 2025 di baseball ha lasciato un sapore agrodolce agli azzurri del “Batti & Corri”. Da un lato il ko contro i rivali storici dei Paesi Bassi, dall’altra la consapevolezza – dopo 6 anni – di essere tornati nell’elite continentale. Ad analizzare il tutto è stato il manager della nazionale italiana: quel Francisco Cervelli che, arrivato a inizio del 2025, ha piano piano sistemato la situazione di una squadra che si era impantanata in mille difficoltà. “E’ chiaro – racconta Cervelli ai social della Federazione Italiana Baseball e Softball – che siamo scesi in campo con la voglia di vincere: la partita con i Paesi Bassi è stata incredibile, i ragazzi hanno giocato un match all’altezza della situazione, contro una squadra fortissima e che ha tanta esperienza”. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Baseball, Francisco Cervelli: “Abbiamo ricreato la base dell’Italia. Il futuro è fatto di crescita e miglioramenti”

