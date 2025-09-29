Ok, la vittoria finale non è arrivata. Ma è servita una versione olandese di livello importante per battere l’Italia in questi Europei, il che dimostra una cosa: non solo il baseball azzurro ha ripreso quota per validità della propria proposta, ma si capisce anche parecchio del manico che ha orchestrato quanto è arrivato tra Novara e Rotterdam. Sotto la guida di Francisco Cervelli, infatti, quest’Italia è stata una squadra che non si è arresa, che ha accettato le difficoltà e le ha sapute superare. Ha avuto problemi nella terza del girone contro la Grecia e non si è scomposta, è stata a lungo sotto contro la Francia ed è rimasta lì, contro la Germania ha saputo gestire il minimo vantaggio, contro la Cechia non ha mai tremato in una partita diversa sotto tutti i punti di vista dalla precedente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Baseball: con Cervelli è un’Italia che torna nelle alte sfere europee