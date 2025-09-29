Barriere di ostriche per difendere le coste la sfida dell’Enea al cambiamento climatico

L’agenzia nazionale ha appena calato in mare nella baia di Santa Teresa, a Lerici, in Liguria i primi due prototipi di reef: i molluschi costruiranno protezioni subacquee dalle mareggiate. 🔗 Leggi su Repubblica.it

