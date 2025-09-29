Bari sotto la città
Sabato 4 ottobre – ore 17.30Scendiamo insieme nei sotterranei della storia con “Bari Sotto la Città”.Un percorso emozionante che ci porterà alla scoperta di una Bari nascosta, quella che vive sotto i nostri piedi e che racconta i segreti di epoche lontane: dalla grandezza della città imperiale. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bimbo di 2 anni resta bloccato in auto sotto al sole a Bari, passanti rompono il vetro e lo liberano
Bari, bimbo di due anni chiuso in auto sotto il sole: i passanti rompono i vetri per salvarlo
I Carabinieri del NAS di Bari, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Trani, hanno eseguito il sequestro di due poli di produzione e commercializzazione di...
#MODBAR // Pagano: «Più cinici sotto porta, ora voltiamo pagina. Che occasione, poteva scrivere un'altra partita»
Napoli-Bari, scoperto un tesoro archeologico sotto la linea ferroviaria: c'è anche un'intera villa romana - Un villaggio dell'età del Rame in località Gaudello; un tratto di basolato dell'antica via Appia nel comune di Maddaloni; un santuario di epoca ellenistico-
Bari in prima pagina su New York Times, sotto i riflettori il boom turistico: "Grande richiamo" - Le onde increspano appena il mare, alcuni ragazzi ci remano sù con la canoa, a pochi metri dall'imponente ruota panoramica di fronte piazza Diaz.