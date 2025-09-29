Bari sotto la città

Baritoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 4 ottobre – ore 17.30Scendiamo insieme nei sotterranei della storia con “Bari Sotto la Città”.Un percorso emozionante che ci porterà alla scoperta di una Bari nascosta, quella che vive sotto i nostri piedi e che racconta i segreti di epoche lontane: dalla grandezza della città imperiale. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bari - sotto

Bari sotto le stelle

Bimbo di 2 anni resta bloccato in auto sotto al sole a Bari, passanti rompono il vetro e lo liberano

Bari, bimbo di due anni chiuso in auto sotto il sole: i passanti rompono i vetri per salvarlo

Napoli-Bari, scoperto un tesoro archeologico sotto la linea ferroviaria: c'è anche un'intera villa romana - Un villaggio dell’età del Rame in località Gaudello; un tratto di basolato dell’antica via Appia nel comune di Maddaloni; un santuario di epoca ellenistico- Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari in prima pagina su New York Times, sotto i riflettori il boom turistico: “Grande richiamo” - Le onde increspano appena il mare, alcuni ragazzi ci remano sù con la canoa, a pochi metri dall’imponente ruota panoramica di fronte piazza Diaz. Da bari.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bari Sotto Citt224