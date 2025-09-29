Barbara Berlusconi diventa mecenate per rilanciare la Grande Brera a Milano
Milano – Barbara Berlusconi entra nel Patto per Brera, l'alleanza tra mecenati, aziende e personalità che sostengono la rinascita culturale della Grande Brera, il nuovo polo culturale milanese che unisce la Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio e la Biblioteca Braidense. Lo annuncia la stessa Barbara Berlusconi, che in una nota si dice "onorata di far parte del Patto per Brera, un progetto che unisce persone e realtà diverse con un obiettivo comune, sostenere e valorizzare uno dei luoghi più importanti della cultura italiana". "Il progetto Patto per Brera non è solo una grande operazione museale - aggiunge - ma anche un'idea di cultura come bene condiviso e motore di crescita per la comunità, per l'Italia e per Milano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: barbara - berlusconi
Barbara D’Urso e Pier Silvio Berlusconi: sorprendenti rivelazioni dopo l’addio a Mediaset
Barbara D’Urso, Pier Silvio Berlusconi: “La sua intervista? Non l’ho letta. Le auguro tutto il bene”
Pier Silvio Berlusconi replica a Barbara D'Urso dopo l'intervista di fuoco. Cosa ha detto
L’EREDITIERA…nella nostra Famiglia “l’ereditiera ”di @gucci é Barbara Berlusconi !! @bb_itsme #lepiuaffascinantidimilano #gucci #guccifamiglia #milano #demna #milanesi #fascino #chic #mattiaboffivalagussa #barbaraberlusconi edit by @vinzpiazza #berl - facebook.com Vai su Facebook
Barbara Berlusconi diventa mecenate per rilanciare la Grande Brera a Milano - La figlia 41enne del Cavaliere entra nel Patto per Brera, il circolo esclusivo a supporto del polo culturale che unisce Pinacoteca, Palazzo Citterio e la Biblioteca Braidense ... Secondo ilgiorno.it
Barbara Berlusconi nel Patto per Brera, 'cultura bene condiviso' - Barbara Berlusconi entra nel Patto per Brera, l'alleanza tra mecenati, aziende e personalità che sostengono la rinascita culturale della Grande Brera, il nuovo polo culturale milanese che unisce la Pi ... Lo riporta msn.com