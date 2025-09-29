Milano – Barbara Berlusconi entra nel Patto per Brera, l'alleanza tra mecenati, aziende e personalità che sostengono la rinascita culturale della Grande Brera, il nuovo polo culturale milanese che unisce la Pinacoteca di Brera, Palazzo Citterio e la Biblioteca Braidense. Lo annuncia la stessa Barbara Berlusconi, che in una nota si dice "onorata di far parte del Patto per Brera, un progetto che unisce persone e realtà diverse con un obiettivo comune, sostenere e valorizzare uno dei luoghi più importanti della cultura italiana". "Il progetto Patto per Brera non è solo una grande operazione museale - aggiunge - ma anche un'idea di cultura come bene condiviso e motore di crescita per la comunità, per l'Italia e per Milano". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Barbara Berlusconi diventa mecenate per rilanciare la Grande Brera a Milano