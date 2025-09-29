Bandecchi contestato nella sua Terni saltano i nervi dopo le frasi su Gaza | cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video

Una contestazione finita quasi in rissa, quella tra il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e alcuni manifestanti che lo aspettavano sotto la sede del Comune. Oltre cento persone hanno riempito la piazza di Palazzo Spada per chiedere le dimissioni del politico e imprenditore, dopo che sui social aveva negato i massacri di bambini a Gaza. «Lei non può dire che io sono Hamas», lo accusa un manifestante. «Lei è Hamas, vada pure dall’autorità giudiziaria», risponde Bandecchi, che poi si lancia in alcuni «testa a testa» con alcuni esponenti del gruppo: «Se non volete due pizze in faccia non mi venite addosso». 🔗 Leggi su Open.online

