Bandecchi abbaia per zittire un manifestante pro Pal | Mi hanno rotto i cogli*ni

Today.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cori da stadio, spinte e mani in faccia. Clima tesissimo fuori da Palazzo Spada, a Terni, dove un gruppo di manifestanti pro Palestina attendeva l'arrivo del sindaco Stefano Bandecchi. Nonostante i gruppi di Pd, M5S e FdI abbiano abbandonato l'aula, la maggioranza è riuscita comunque a concludere. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: bandecchi - abbaia

Cerca Video su questo argomento: Bandecchi Abbaia Zittire Manifestante