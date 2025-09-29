Bandecchi abbaia per zittire un manifestante pro Pal | Mi hanno rotto i cogli*ni
Cori da stadio, spinte e mani in faccia. Clima tesissimo fuori da Palazzo Spada, a Terni, dove un gruppo di manifestanti pro Palestina attendeva l'arrivo del sindaco Stefano Bandecchi. Nonostante i gruppi di Pd, M5S e FdI abbiano abbandonato l'aula, la maggioranza è riuscita comunque a concludere. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: bandecchi - abbaia
Stefano Bandecchi nega il genocidio a Gaza: "20mila bambini non sono mai morti, sto con Israele". Scoppia la polemica - facebook.com Vai su Facebook