Bancomat manomessi nella Bassa | scatta l’allarme truffe

Udinetoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un prelievo che sembra non andare a buon fine, la banconota che non esce e il cliente che si allontana sconsolato. È proprio in quel momento che scatta la truffa: i malintenzionati rimuovono la placca inserita nello sportello e incassano il denaro già autorizzato.Cosa è accadutoÈ questa la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

