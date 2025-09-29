Bancarotta giocatori scontenti e accuse di stupro | la crisi di Samoa che rischia il Mondiale

Tre c.t. in un anno (e uno di questi arrestato per reati gravissimi), senza soldi per i tour in Europa e a un passo dall’eliminazione nelle qualificazioni: una nazionale gloriosa, dove il rugby è una religione, è sull’orlo del disastro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

