Tre c.t. in un anno (e uno di questi arrestato per reati gravissimi), senza soldi per i tour in Europa e a un passo dall’eliminazione nelle qualificazioni: una nazionale gloriosa, dove il rugby è una religione, è sull’orlo del disastro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bancarotta, giocatori scontenti e accuse di stupro: la crisi di Samoa, che rischia il Mondiale