Bambini strattonati minacciati e maltrattati | indagate due maestre dell’asilo nido di Todi

Bambini strattonati, minacciati e maltrattati. Sono le contestazioni dei pm di Spoleto nei confronti di due maestre di un asilo nido di Todi (Perugia). Le insegnanti sono accusate di maltrattamenti nei confronti di una ventina di bambini, che tra 2023 e 2024 frequentavano la scuola. Secondo la procura le maestre avrebbero “ strattonato i bimbi e li avrebbero lasciati legati nei passeggini per punizione, anche se piangevano”. La procura di Spoleto ha notificato a entrambe un avviso di conclusione delle indagini preliminari, iniziate dopo la denuncia presentata dai genitori di uno dei bambini coinvolti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

