Bambini in piazza per la pace E un flash mob al Santa Croce per i sanitari uccisi a Gaza

"’Fano città dei Bambini’ e il Consiglio comunale dei Bambini scendano in piazza, facciano sentire la loro voce e avanzino concrete proposte per una città a misura di persona fondata sui valori della pace". E’ l’appello che Alfredo Pacassoni, (in foto) pedagogista e ideatore del progetto "Fano, città dei bambini" rivolge, attraverso una lettera aperta, al sindaco Luca Serfilippi. "Caro sindaco – scrive Pacassoni – conoscendo e apprezzando l’attenzione e la sensibilità che tu hai, come sindaco e come genitore, per i diritti di tutti i bambini, mi chiedo perchè ‘Fano la città dei bambini’ non faccia sentire la sua voce". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Bambini in piazza per la pace". E un flash mob al Santa Croce per i sanitari uccisi a Gaza

