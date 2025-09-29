Bambini in piazza per la pace E un flash mob al Santa Croce per i sanitari uccisi a Gaza

"’Fano città dei Bambini’ e il Consiglio comunale dei Bambini scendano in piazza, facciano sentire la loro voce e avanzino concrete proposte per una città a misura di persona fondata sui valori della pace". E’ l’appello che Alfredo Pacassoni, (in foto) pedagogista e ideatore del progetto "Fano, città dei bambini" rivolge, attraverso una lettera aperta, al sindaco Luca Serfilippi. "Caro sindaco – scrive Pacassoni – conoscendo e apprezzando l’attenzione e la sensibilità che tu hai, come sindaco e come genitore, per i diritti di tutti i bambini, mi chiedo perchè ‘Fano la città dei bambini’ non faccia sentire la sua voce". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Bambini in piazza per la pace". E un flash mob al Santa Croce per i sanitari uccisi a Gaza

In questa notizia si parla di: bambini - piazza

Una serata di festa in piazza Anna Magnani con i negozi aperti, il mercatino dei bambini e l'animazione

Festa al quartiere Oltresavio, in Piazza Magnani mercatini e spettacoli per bambini

Gaza, Verona in protesta "contro il genocidio, quando i bambini muoiono si fa rumore", centinaia di persone con pentole e campane in piazza Bra - VIDEO

#UlivoUNICEF 27 e 28 settembre: 5 mila volontari, 500 piazze in tutta Italia, 15 mila piantine di Ulivo. A sostegno dei progetti che tutelano bambine e bambini in contesti di guerra ed emergenza. Ti aspettiamo in piazza. Cerca la più vicina a te https://www.uni - facebook.com Vai su Facebook

Chi ha assaltato la stazione di Milano e chi ha seminato paura e distruzione in Italia non è un manifestante: è un teppista. E distrugge i buoni propositi di tanti scesi in piazza pacificamente per passione civile. E quella minoranza della sinistra che giustifica que - X Vai su X

"Bambini in piazza per la pace". E un flash mob al Santa Croce per i sanitari uccisi a Gaza - "’Fano città dei Bambini’ e il Consiglio comunale dei Bambini scendano in piazza, facciano sentire la loro voce e avanzino concrete proposte per una città a misura di persona fondata sui valori della ... ilrestodelcarlino.it scrive

Avellino scende in piazza: flash mob per Gaza e contro l’indifferenza - La malnutrizione infantile a Gaza ha raggiunto livelli drammatici: secondo le Nazioni Unite, la percentuale di bambini sotto i cinque anni colpiti da malnutrizione acuta è quadruplicata in pochi mesi, ... Scrive irpinianews.it