Balloon Cup show delle Frecce Tricolori a Piacenza
Fra tradizione e innovazioni tecnologiche, le Frecce Tricolori hanno fatto vivere due giorni di spettacolo agli appassionati arrivati all'aeroporto piacentino San Damiano per la Balloon Cup dell'Aeronautica Militare. Lo spettacolo della gara e della sfida fra mongolfiere della terza edizione della Balloon Cup 2025 è stato impreziosito dalle acrobazie e dal grande show delle Frecce Tricolori. Migliaia le persone che vi hanno assistito. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
Le Frecce Tricolori volano nell’azzurro di San Damiano, si chiude la Balloon Cup fotogallery - Lo spettacolo delle Frecce Tricolori ha lasciato a bocca aperta le centinaia di persone accorse al distaccamento aeroportuale di San Damiano nell'ultima ... Si legge su piacenzasera.it
Frecce Tricolori 2025 a San Damiano per la Balloon Cup: programma e orari del sorvolo - Torna a Piacenza, presso l’aeroporto Militare San Damiano, l'Aeronautica Militare Balloon Cup – dalla mongolfiera alla stratosfera. mentelocale.it scrive