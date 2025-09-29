Ballando con le Stelle quando finisce e e chi può vincere

Roma, 29 settembre 2025 – ‘Ballando con le Stelle 2025’ è appena cominciato e già ecco le prime polemiche e i primi rumors su chi possa essere favorito per la vittoria finale. Secondo i principali siti di scommesse, la strafavorita al successo dell’edizione dei vent’anni di ‘Ballando con le Stelle’ sarebbe Barbara D’Urso insieme al suo maestro Pasquale La Rocca. In realtà, però, dopo la prima puntata sono emerse diverse indicazioni. La prima, prevedibile, è che il ritorno di Carmelita era molto atteso e quindi ha destato clamore e grande entusiasmo. Soprattutto da parte del pubblico. Nonostante questo, Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca non hanno vinto la prima puntata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ballando con le Stelle, quando finisce e e chi può vincere

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

Ballando con le stelle, il “vaffa” di Barbara D’Urso a Selvaggia Lucarelli - X Vai su X

Barbara D’Urso si racconta a “Ballando con le Stelle”: «Qualcuno decide che devi cadere…e ti buttano giù» L'ex conduttrice di punta di Canale 5 ha ripercorso gli ultimi due anni trascorsi lontana dal suo pubblico Link nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook

Ballando con le Stelle, quando finisce e e chi può vincere - Roma, 29 settembre 2025 – ‘Ballando con le Stelle 2025’ è appena cominciato e già ecco le prime polemiche e i primi rumors su chi possa essere favorito per la vittoria finale. Riporta quotidiano.net

Ballando con Le Stelle, le pagelle della prima serata: le opinioni della giuria su Marcella Bella (4), Massimiliano Rosolino supplente precario (5). I voti - Massimiliano Rosolino supplente in difficoltà, i commenti sessisti a Marcella Bella e il primo faccia a faccia D'Urso- Come scrive ilfattoquotidiano.it