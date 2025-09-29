Ballando con le Stelle il brusco risveglio | si mette male per Rai1
News TV. Il ritorno di Ballando con le Stelle 2025 avrebbe dovuto essere l’evento televisivo del sabato sera, il programma di punta di Rai1 capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e imporsi come leader indiscusso. E invece il debutto si è rivelato un brusco risveglio: solo 2.994.000 spettatori con il 23.03% di share. Numeri che sorprendono e preoccupano, soprattutto considerando che questa stagione è stata concepita come la più lunga di sempre, proprio in virtù dei risultati brillanti dello scorso anno. Leggi anche: Paolo Bonolis, esordio shock per lui: il pubblico é in rivolta Leggi anche: Ascanio Pacelli in lacrime per la madre a Verissimo: cosa succede Maria De Filippi torna regina del sabato sera. 🔗 Leggi su Tvzap.it
