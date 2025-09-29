News TV. Il ritorno di Ballando con le Stelle 2025 avrebbe dovuto essere l’evento televisivo del sabato sera, il programma di punta di Rai1 capace di catalizzare l’attenzione del pubblico e imporsi come leader indiscusso. E invece il debutto si è rivelato un brusco risveglio: solo 2.994.000 spettatori con il 23.03% di share. Numeri che sorprendono e preoccupano, soprattutto considerando che questa stagione è stata concepita come la più lunga di sempre, proprio in virtù dei risultati brillanti dello scorso anno. Leggi anche: Paolo Bonolis, esordio shock per lui: il pubblico é in rivolta Leggi anche: Ascanio Pacelli in lacrime per la madre a Verissimo: cosa succede Maria De Filippi torna regina del sabato sera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ballando con le Stelle, il brusco risveglio: si mette male per Rai1