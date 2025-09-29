Ballando con le Stelle Francesca Fialdini vince la prima puntata e si candida alla vittoria finale | quota 2.00 per la conduttrice tv

Francesca Fialdini – ph Assunta Servello ROMA – Sabato 27 settembre ha preso il via la nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1. Come riporta l’agenzia Agimeg, il noto dance show è condotto da Milly Carlucci. All’Auditorium Rai del Foro Italico la ventesima edizione di Ballando con le Stelle vedrà la partecipazione di un cast di grandi nomi del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica italiana. A impressionare positivamente durante la prima serata è stata Francesca Fialdini che, accompagnata da Giovanni Pernice, ha incantato la giuria, in particolar modo Selvaggia Lucarelli, con un samba caliente, vincendo la prima puntata. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

