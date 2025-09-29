Ballando con le stelle dopo la prima puntata si espone il famoso conduttore | Milly in pensione
“Manderei Milly Carlucci in pensione”. Scoppia fortissimo il caso dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda il 27 settembre su Rai Uno. Stavolta, però, non c’entrano i voti dei giurati, i botta e risposta con i concorrenti o la sfida serrata tra i ballerini vip, tutti agguerriti e pronti a dare spettacolo. A finire nel mirino è stata la stessa padrona di casa, dopo mesi di lavoro per preparare l’edizione 2025 del programma, tornata al timone dello show del sabato sera. Ad attaccarla un famoso collega, anche lui conduttore tv. La puntata inaugurale ha avuto un ritmo incalzante: quattro ore di diretta con il ritorno di Barbara d’Urso sul piccolo schermo e il sorprendente passaggio di Paolo Belli da co-conduttore a concorrente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
