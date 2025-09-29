Ballando con le Stelle bufera su Selvaggia Lucarelli | interviene addirittura Fratelli d’Italia Cosa sta succedendo

L’episodio avvenuto durante la puntata di ‘Ballando con le Stelle’ di sabato 27 settembre ha innescato una vibrante polemica che va ben oltre i confini del semplice programma televisivo, toccando corde sensibili legate al rispetto della persona, al sessismo e al ruolo dei media. Al centro della bufera c’è la cantante Marcella Bella, concorrente dello show, che è stata oggetto di commenti da parte di alcuni giurati e di un opinionista che sono stati ampiamente percepiti come offensivi e sessisti, scatenando una forte reazione sia sui social media che nel panorama politico italiano. La condanna politica e la solidarietà. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

