Ballando con le Stelle Andrea Delogu risponde infastidita ai commenti su di lei Nikita Perotti

Comingsoon.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nikita Perotti e Andrea Delogu sono una delle coppie su Ballando con le Stelle: tra loro c'è forse del tenero? Ecco la risposta infastidita della conduttrice alle insinuazioni degli haters!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

ballando con le stelle andrea delogu risponde infastidita ai commenti su di lei nikita perotti

© Comingsoon.it - Ballando con le Stelle, Andrea Delogu risponde infastidita ai commenti su di lei Nikita Perotti

In questa notizia si parla di: ballando - stelle

Ballando con le Stelle 2025: il cast ufficiale svelato

Ballando con le stelle: Francesco Totti dà forfait ma Milly Carlucci allarga l'invito alla famiglia

BALLANDO CON LE STELLE 2025: TUTTI I SUPER VIP IN TRATTATIVA CON MILLY CARLUCCI

ballando stelle andrea deloguCosa c’è davvero tra Nikita Perotti e Andrea Delogu? Parla lei! - Viste le insinuazioni sul web, Andrea Delogu risponde con fermezza alle voci su una presunta relazione con il ballerino Nikita Perotti durante la partecipazione a Ballando con le Stelle. Si legge su novella2000.it

ballando stelle andrea delogu“Le piace il toyboy: Andrea Delogu risponde alle insinuazioni su Nikita Perotti - Dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle, Andrea Delogu è finita nel mirino di alcuni haters. Lo riporta donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Ballando Stelle Andrea Delogu