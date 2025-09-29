La tempesta tropicale Imelda si è formata domenica 28 settembre e dovrebbe diventare un uragano, seguendo un percorso che potrebbe portarla lontano dalla costa orientale degli Stati Uniti all'inizio di questa settimana. Domenica la tempesta ha causato disagi alle Bahamas e a Cuba, ed è stato inviato un allarme di tempesta tropicale in alcune parti della Florida. Nel frattempo, l'uragano Humberto si è leggermente indebolito, ma è rimasta una forte tempesta di categoria 4 nell'Atlantico, minacciando le Bermuda. Domenica, le strade solitamente trafficate e il mare dell'isola di New Providence erano deserti, e la pioggia costante ha iniziato a inondare le strade. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Bahamas, forti disagi per la tempesta tropicale Imelda