Bahamas forti disagi per la tempesta tropicale Imelda
La tempesta tropicale Imelda si è formata domenica 28 settembre e dovrebbe diventare un uragano, seguendo un percorso che potrebbe portarla lontano dalla costa orientale degli Stati Uniti all'inizio di questa settimana. Domenica la tempesta ha causato disagi alle Bahamas e a Cuba, ed è stato inviato un allarme di tempesta tropicale in alcune parti della Florida. Nel frattempo, l'uragano Humberto si è leggermente indebolito, ma è rimasta una forte tempesta di categoria 4 nell'Atlantico, minacciando le Bermuda. Domenica, le strade solitamente trafficate e il mare dell'isola di New Providence erano deserti, e la pioggia costante ha iniziato a inondare le strade. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: bahamas - forti
avviso ai connazionali a Bahamas e Turks and Caicos: possibili forti temporali e allagamenti. Consigliamo di monitorare gli avvisi meteo delle autorità locali. - X Vai su X
Dopo la tempesta della notte ecco che escono i danni. Guardate questo traliccio della luce piegato in due a Bovolone (VR) dalle forti raffiche di vento. Probabilmente anche a questo giro si sono superati i 100km/h. Foto che ci invia Samuele Marchiori - Torn - facebook.com Vai su Facebook
Bahamas, forti disagi per la tempesta tropicale Imelda - (LaPresse) La tempesta tropicale Imelda si è formata domenica e dovrebbe diventare un uragano, seguendo un percorso che potrebbe portarla ... Scrive stream24.ilsole24ore.com
Meteo: Atlantico ostaggio di una tempesta e un uragano categoria 5, cosa sta accadendo - 5 Il sistema più preoccupante si chiama Humberto ed è un Uragano che ha raggiunto l'apice della scala Saffir- Secondo ilmeteo.it