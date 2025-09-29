Baglioni riparte da Lampedusa | Perché la vita sia adesso il sogno deve essere sempre
Sono stati 9.500 i braccialetti, distribuiti allo Stadio Comunale per l'anteprima del 'Grand Tour La Vita è Adesso', al via nel 2026: "Cominciare il tour da qui, Lampedusa, era un obbligo morale – ha spiegato visibilmente emozionato Baglioni”. Quaranta anni fa usciva "La vita è adesso", l'album più venduto di sempre in Italia che ha segnato una tappa fondamentale nella carriera del cantautore. Per festeggiare la ricorrenza, il tour annunciato prevede 40 concerti da giugno a settembre 2026, sabato 27 settembre, il via da Lampedusa, uno dei luoghi più simbolici d'Italia. Baglioni ha regalato una performance di circa tre ore senza risparmiarsi, fino a sfiorare la mezzanotte. 🔗 Leggi su Iltempo.it
