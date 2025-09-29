Baglioni | Detesto chi in tv parla di tutto da Gaza a Garlasco

“Io per farmi un’idea ci metto tanto, ancora a 74 anni alcune cose non le ho capite. Non credo si senta il bisogno del mio parere, non vedo perché dovrebbe interessare più di quello di un altro. Detesto quelli che su ogni cosa dicono la loro: vedo delle trasmissioni televisive, dove ci sono anche vostri . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Baglioni: “Detesto chi in tv parla di tutto, da Gaza a Garlasco”

In questa notizia si parla di: baglioni - detesto

Chi altro fa come Baglioni? #aprile #freddo #doppiaggio #animali #film #videodivertenti - facebook.com Vai su Facebook

Baglioni strega Lampedusa: "La pace è un sogno che non si deve smettere di sognare" - 500 i braccialetti, distribuiti allo Stadio Comunale per l'anteprima del 'Grand Tour La Vita è Adesso', al via nel 2026: "Cominciare il tour da qui era un obbligo morale" "Vi devo dire un ... msn.com scrive