Baglioni a Lampedusa | il mio concerto più difficile Nel 2026 l' ultimo tour del cantautore

L’ultimo giro di valzer di Claudio Baglioni, che ha annunciato tempo fa il ritiro per il 2026, non poteva che partire da Lampedusa. «Un luogo elettivo per me, il luogo del cuore. Mi ha dato tanto e spero in questo modo di poter restituire qualcosa», ha raccontato l’artista che ieri ha debuttato con l’anteprima nazionale del Grand Tour La Vita adesso, 40 date all’aperto (più qualche altro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

