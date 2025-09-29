Bad Bunny si esibirà nell’half time show del Super Bowl 2026

Bad Bunny ha annunciato che sarà l’headliner dell’ Half Time del Super Bowl il prossimo 8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di San Francisco. L’annuncio è stato fatto sulle pagine social ufficiali di Bad Bunny, con il rapper e cantante portoricano seduto in cima a un palo della porta. “Ciò che provo va oltre me stesso. È per coloro che mi hanno preceduto e hanno corso innumerevoli yard affinché potessi entrare e segnare un touchdown. questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL.” Bad Bunny al Super Bowl 2026. In una dichiarazione riguardante la performance di Bad Bunny, Jay-Z –, stratega musicale della NFL tramite la partnership della sua etichetta Roc Nation con la lega –, ha affermato: “Ciò che Benito ha fatto e continua a fare per Porto Rico è davvero stimolante. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

