Adele sì o Adele no? In questi giorni sui social, tv e sulle varie testate americane sembrava proprio che l’artista prescelta per l’ Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, uno degli eventi più attesi degli States, sarebbe stata Adele. Nessuna conferma, bocche cucite, c’è chi si è spinto in avanti parlando di “trattative serrate”, ma senza alcuna firma. Poi la doccia gelata per i fan dell’artista. Infatti oggi, lunedì 29 settembre, Apple Music, la NFL e Roc Nation hanno annunciato che Bad Bunny sarà il protagonista dell’Halftime Show, in programma al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, domenica 8 febbraio 2026 e trasmesso in diretta su NBC. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bad Bunny sarà la star dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show. Sfuma così l’ipotesi Adele?