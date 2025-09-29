Bad Bunny sarà la star dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show Sfuma così l’ipotesi Adele?
Adele sì o Adele no? In questi giorni sui social, tv e sulle varie testate americane sembrava proprio che l’artista prescelta per l’ Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, uno degli eventi più attesi degli States, sarebbe stata Adele. Nessuna conferma, bocche cucite, c’è chi si è spinto in avanti parlando di “trattative serrate”, ma senza alcuna firma. Poi la doccia gelata per i fan dell’artista. Infatti oggi, lunedì 29 settembre, Apple Music, la NFL e Roc Nation hanno annunciato che Bad Bunny sarà il protagonista dell’Halftime Show, in programma al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, domenica 8 febbraio 2026 e trasmesso in diretta su NBC. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: bunny - star
La star mondiale del reggaeton Bad Bunny celebra l'orgoglio portoricano nella capitale San Juan per inaugurare l'inizio di una serie di concerti.
Julia Roberts, George Clooney, Jacob Elordi e la sorpresa Bad Bunny: Venezia 2025 è la Mostra delle star
Julia Roberts, George Clooney, Jacob Elordi e la sorpresa Bad Bunny: Venezia 2025 è la Mostra delle star
Bad Bunny chiude in grande la sua residency a Porto Rico invitando la superstar Travis Scott! Si concludono così le 30 date epiche del Conejo Malo nella sua terra natale. Ve l’aspettavate un finale del genere? #reggaetonitalia #badbunny #travissco - facebook.com Vai su Facebook
Bad Bunny al Super Bowl 2026: cosa aspettarsi dalla star che non voleva esibirsi negli Usa? - Mentre il suo tour mondiale evita gli Stati Uniti, Bad Bunny sarà la star dell'half- Secondo vogue.it
Bad Bunny sarà l’headliner del Super Bowl 2026 - Bad Bunny si esibirà durante l'intervallo del Super Bowl in programma per l'8 febbraio 2026 al Levi's Stadium di Santa Clara in California ... Come scrive billboard.it