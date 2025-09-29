Bad Bunny protagonista del Super Bowl LX Halftime Show

Bad Bunny sarà headliner del Super Bowl LX Halftime Show, si esibirà l’8 febbraio al Levi’s Stadium in uno spettacolo epico. Oggi Apple Music, la NFL e Roc Nation hanno annunciato che il tre volte vincitore di GRAMMY®? e artista globale Bad Bunny sarà il protagonista dell’Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, in programma al Levi’s Stadium di Santa Clara, California, domenica 8 febbraio 2026 e trasmesso in diretta su NBC. «Quello che provo va oltre me stesso. È per chi è venuto prima di me e ha corso per migliaia di yard affinché io potessi entrare in campo e segnare un touchdown. questo è per la mia gente, la mia cultura e la nostra storia. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Bad Bunny protagonista del Super Bowl LX Halftime Show

