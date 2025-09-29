Bad Bunny protagonista al Super Bowl Halftime Show 2026 e la sua sarà una presenza politica
Il nome dell’artista che si esibirà al Super Bowl Halftime Show è sempre argomento di grande dibattito per gli appassionati di musica. Per il prossimo evento 2026 sarà Bad Bunny, l’icona globale della musica latina, a salire sul palco. L’ufficialità è arrivata in modo spettacolare durante l’intervallo della partita tra Dallas Cowboys e Green Bay Packers, di ieri. L’NFL ha stuzzicato il pubblico con un post sui social media, culminato nella rivelazione che Benito Antonio Martínez Ocasio, in arte Bad Bunny, attirerà su di sé gli occhi di tutta l’America e gran parte del mondo. L’evento, sponsorizzato da Apple Music, si terrà domenica 8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: bunny - protagonista
Sono state annunciate oggi le nomination per i Latin Grammy 2025! Tra i grandi protagonisti troviamo Bad Bunny, CA7RIEL & Paco Amoroso, Rauw Alejandro, Shakira, J Noa, Trueno, Maluma, Boza e Gloria Estefan… e molti altri artisti che stanno scrivendo la - facebook.com Vai su Facebook
Dopo Juve-Inter, tanti tifosi nerazzurri si sono risentiti per il dialogo con risata tra i fratelli Thuram, immortalati a parlare durante la revisione VAR del 4-3 nell'azione che ha visto protagonista proprio Khephren con quel contatto su Bonny poi non sanzionato. - X Vai su X
Super Bowl, Bad Bunny protagonista dello show della finale - Bad Bunny, rapper portoricano vincitore di un Grammy, sarà il protagonista dello show dell'intervallo della finale del Super Bowl del prossimo anno. Da msn.com
El Muerto: arriva il primo protagonista latino-americano della Marvel nel film con Bad Bunny diretto da Jonás Cuarón - Il personaggio di El Muerto nel fumetto è un wrestler, o luchador, i cui poteri si trasmettono con la maschera. Segnala comingsoon.it