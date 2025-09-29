Bad Bunny protagonista al Super Bowl Halftime Show 2026 e la sua sarà una presenza politica

Il nome dell’artista che si esibirà al Super Bowl Halftime Show è sempre argomento di grande dibattito per gli appassionati di musica. Per il prossimo evento 2026 sarà Bad Bunny, l’icona globale della musica latina, a salire sul palco. L’ufficialità è arrivata in modo spettacolare durante l’intervallo della partita tra Dallas Cowboys e Green Bay Packers, di ieri. L’NFL ha stuzzicato il pubblico con un post sui social media, culminato nella rivelazione che Benito Antonio Martínez Ocasio, in arte Bad Bunny, attirerà su di sé gli occhi di tutta l’America e gran parte del mondo. L’evento, sponsorizzato da Apple Music, si terrà domenica 8 febbraio 2026 al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California. 🔗 Leggi su Cultweb.it

