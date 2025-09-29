Bad Bunny all' Halftime Show del Super Bowl 2026 non è solo una vittoria per il reggaeton

Bad Bunny all'Halftime Show del Super Bowl 2026 significa una combinazione molto eccitante sia per gli amanti della musica che per i fan del football, ma soprattutto per quelli che amano entrambi gli ambiti, per i quali il gran finale della NFL è uno di quei momenti clou che non si possono perdere, anche come opportunità di conversazione tra culture e per l'enorme copertura mediatica. Per Bad Bunny, cantante reggaeton di fama mondiale, è l'ennesima consacrazione. Per lui e per il duo genere, che indipendentemente dal fatto che piaccia o meno, è ormai ascoltato ovunque. Magari sarà anche una bella occasione per portare sul palco alcuni dei tanti artisti con cui ha collaborato (perfino sul ring). 🔗 Leggi su Gqitalia.it

