Bad Bunny al Super Bowl 2026 | sarà il protagonista dell’Halftime

Lapresse.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rapper portoricano Bad Bunny sarà headliner dello show dell’intervallo al Super Bowl 2026, in programma al Levi’s stadium di Santa Clara ( California ) il prossimo 8 febbraio. L’annuncio è arrivato da Nfl, Apple music e Roc Nation. Bad Bunny sta vivendo un momento d’oro nella sua carriera: è tra gli artisti più ascoltati in streaming ed è il favoritissimo ai Latin Grammy di novembre. “Quello che provo va oltre me stesso”, ha commentato. “È per coloro che sono venuti prima di me e hanno corso innumerevoli metri per permettermi di entrare e segnare un touchdown”, ha detto con un chiaro riferimento al Football Americano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

