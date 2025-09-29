Bacoli il capo dei vigili denuncia il sindaco Josi della Ragione | Messaggi a tutte le ore

Ilmattino.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ordini inviati direttamente dal sindaco agli agenti mediante messaggi WhatsApp ad ogni ora del giorno e della notte; le richieste di dare priorità a segnalazioni private bypassando le. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

