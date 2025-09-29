Baci carezze e poi… Raoul Bova dopo lo scandalo e Rocío Muñoz Morales beccato con la collega
Roma continua a essere il teatro dei colpi di scena del gossip italiano. L’ultimo arriva da Dagospia, che ha diffuso immagini e indiscrezioni destinate a far discutere: Raoul Bova e la collega sarebbero stati sorpresi in atteggiamenti intimi al ristorante “Quinto” della Capitale. I presenti hanno raccontato di aver visto i due scambiarsi “baci galeotti, abbracci e carezze furtive”, in un contesto che sembrava andare oltre un semplice pranzo di lavoro tra colleghi. La serata, però, avrebbe avuto un risvolto inatteso, con l’attore romano improvvisamente scoppiato in lacrime davanti all’attrice. Il rapporto tra i due non è ancora definito e resta avvolto nel mistero. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
