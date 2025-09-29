Azzurri di bronzo ai Mondiali per parrucchieri Il cremasco Mammone trascina l’Italia

CREMA (Cremona) Terzo assoluto con la maglia della Nazionale azzurra sul podio dei Campionati mondiali per parrucchieri di Parigi. Grande soddisfazione per Ishaele Mammone, 24 anni, parrucchiere calabrese trapiantato a Crema e in forza nella Boutique del capello di Alessandro, in via XX Settembre a Crema. "Sono molto soddisfatto – racconta Ishaele – perché ho contribuito alla conquista di una posizione di prestigio e perché sul terzo gradino del podio ci sono andato io con un altro componente della squadra azzurra". Ottima quindi la prova del parrucchiere cremasco, che si è esibito nel taglio stile classico e nel classic fade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

