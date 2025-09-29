Aynadaki Yabanc? trama e anticipazioni

La serie turca Aynadaki Yabanc? in onda sul canale turco atv dal 4 ottobre 2025. Trama Aynadaki Yabanc?. La vita di Azra, che è iniziata come una fiaba, si trasforma rapidamente in un incubo. Come la sposa della famiglia Karaaslan, sembra condurre una vita impeccabile dall’esterno, ma dietro questa grandiosità giacciono i segreti oscuri. Mentre cerca di fuggire con sua figlia, Azra è costretta a pagare un prezzo pesante. L’unico modo per riunirsi con lei è tornare in quella casa come qualcun altro, cambiando il viso. In questo viaggio, incontra Bar?? Sayg?ner, un abile chirurgo plastico, e sul tavolo operativo, non solo riscrive il viso, ma anche il suo destino. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it