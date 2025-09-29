Avvistato cadavere nel fiume Adda | sommozzatori al lavoro per recuperare il corpo

Drammatico avvistamento nella mattina di oggi, lunedì 29 settembre, nell'Adda. Un corpo è stato visto galleggiare all'altezza del ponte San Michele nel Comune di Paderno d'Adda (Lecco). L'allarme è scattato intorno alle 12.30. Sul posto attualmente anche i sommozzatori dei vigili del fuoco di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

