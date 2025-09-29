Avvisi di pagamento per le rette dell’asilo ma sono passati 8 anni

Pesaro, 29 settembre 2025 – C'è chi dovrà pagare 100 euro, chi 300, chi 600 o addirittura di più. E' quanto chiede il Comune a decine e decine di pesaresi, che in base agli accertamenti risultano non aver pagato le rette dell'asilo dei propri figli. Una dimenticanza? Un disservizio? Chissà. Quel che certo è che sarà difficile, per i presunti insolventi, tentare di discolparsi, dal momento che i conteggi sono stati fatti – in certi casi – addirittura a partire dal 2017. Otto anni fa. "Mi chiedono soldi per la scuola materna di mio figlio, che nel frattempo fa la prima media – dice Giorgia Zanchi –.

