Lo definisce solo " gossip politico ", Francesco Romizi, consigliere comunale di Arezzo 2020 e capolista di Alleanza Verdi e Sinistra per le elezioni regionali in Toscana. In molti lo indicano come un possibile assessore in quota Avs dell’eventuale giunta Giani, grazie anche al suo passato da assessore comunale nella giunta Fanfani e allunga esperienza amministrativa. "Il gossip politico non mi appartiene – mette in chiaro Romizi – sono candidato al consiglio regionale e sto lavorando per entrare lì, non mi interessano le speculazioni sulla giunta: le lascio alle previsioni dei giornali.". Romizi, i sondaggi dicono che Avs è seconda forza nella coalizione di centrosinistra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Avs, Romizi tra i 'papabili' di Giani: "Io in giunta? Solo gossip politico. Ma per noi può scattare il consigliere"