Avrei potuto morire | Florence Welch sull’aborto spontaneo in realtà gravidanza extrauterina
Florence Welch, frontwoman dei Florence + The Machine, ha condiviso con il Guardian uno dei momenti più traumatici della sua vita privata: una gravidanza extrauterina o gravidanza ectopica che ha rischiato di costarle la vita. «Il momento più vicino in cui sono arrivata a creare la vita è stato anche quello più vicino alla morte», ha dichiarato la cantautrice, classe 1986. L’episodio risale a due anni fa, quando Welch e il compagno — un chitarrista indie con cui è legata dal 2011 — avevano appena deciso di provare ad avere un figlio. La cantante, che non credeva di poter rimanere incinta, lo era diventata subito, ma la gioia è durata poco: la gravidanza si è interrotta bruscamente con un aborto spontaneo precoce. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
In questa notizia si parla di: avrei - potuto
Sainz e l'addio alla Ferrari: "Avrei potuto fare a pezzi il team nel 2024"
Sainz e l’addio alla Ferrari: “Avrei potuto fare a pezzi la squadra”
“Su Affari Tuoi Maria De Filippi mi ha detto che avrei potuto farlo bene, trovando la mia quadra. Lei è una costante della mia vita”: parla Stefano De Martino
Perché proprio il Panzer? In mezzo alla Savana, tra le vaste distese del Kenya, avrei potuto portare con me qualsiasi prodotto della mia linea… ma ho scelto lui: il Panzer. Un mini prybar compatto ma robusto, uno di quegli strumenti che, al momento giusto, pu - facebook.com Vai su Facebook
? FOTO - #Pessina: "Avrei potuto lasciare per giocare in #Europa, ma il #Monza mi ha voluto più di tutti" #ASRoma - X Vai su X
«Avrei potuto morire»: Florence Welch sull'aborto spontaneo, in realtà gravidanza extrauterina - Florence Welch rivela a The Guardian di aver rischiato la vita per una gravidanza extrauterina ignorata. Riporta gravidanzaonline.it
Florence Welch avrebbe potuto morire ignorando i sintomi di una gravidanza extrauterina: «L’insistenza del mio medico mi ha salvato la vita» - La cantante di Florence and the Machine ha ammesso di avere inizialmente minimizzato l'aborto spontaneo avvenuto due anni fa. Si legge su vanityfair.it