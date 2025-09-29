Florence Welch, frontwoman dei Florence + The Machine, ha condiviso con il Guardian uno dei momenti più traumatici della sua vita privata: una gravidanza extrauterina o gravidanza ectopica che ha rischiato di costarle la vita. «Il momento più vicino in cui sono arrivata a creare la vita è stato anche quello più vicino alla morte», ha dichiarato la cantautrice, classe 1986. L’episodio risale a due anni fa, quando Welch e il compagno — un chitarrista indie con cui è legata dal 2011 — avevano appena deciso di provare ad avere un figlio. La cantante, che non credeva di poter rimanere incinta, lo era diventata subito, ma la gioia è durata poco: la gravidanza si è interrotta bruscamente con un aborto spontaneo precoce. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - «Avrei potuto morire»: Florence Welch sull’aborto spontaneo, in realtà gravidanza extrauterina