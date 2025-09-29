Avete sentito cosa ha detto Enrico Brignano a Mara Venier? Imbarazzo quando ha citato Giorgia Meloni

Il cosiddetto “pastarella-gate” sembra non voler lasciare in pace Mara Venier, che a distanza di una settimana dall’esordio della sua trasmissione domenicale su Rai 1 si è trovata ancora una volta al centro dell’attenzione per il riferimento alle celebri pastarelle di Giorgia Meloni. Durante la seconda puntata della stagione, il comico Enrico Brignano, ospite del programma, ha tirato in ballo ironicamente quell’episodio, riportando subito alla memoria il dibattito che ne è seguito. Enrico Brignano cita le pastarelle di Giorgia Meloni: ecco cosa ha detto a Mara Venier. Entrando nello studio, Brignano non ha perso tempo a fare una battuta che ha subito richiamato l’attenzione: « Volevo portare le pastarelle ma non me la sono sentita, ho pensato che non era il caso ». 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Avete sentito cosa ha detto Enrico Brignano a Mara Venier? Imbarazzo quando ha citato Giorgia Meloni

