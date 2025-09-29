Avellino violenze sulla ex moglie | 45enne in manette
L’uomo, un 45enne di Avellino, è stato condotto in carcere dopo essere stato denunciato più volte per maltrattamenti in famiglia. È scattato il trasferimento in carcere per un 45enne di Avellino, più volte denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie. Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba con epicentro davanti al lungomare di . 🔗 Leggi su 2anews.it
