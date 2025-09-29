Avellino violenze sulla ex moglie | 45enne in manette

2anews.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’uomo, un 45enne di Avellino, è stato condotto in carcere dopo essere stato denunciato più volte per maltrattamenti in famiglia.  È scattato il trasferimento in carcere per un 45enne di Avellino, più volte denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie. Terremoto ai Campi Flegrei, scossa all’alba con epicentro davanti al lungomare di . 🔗 Leggi su 2anews.it

avellino violenze sulla ex moglie 45enne in manette

© 2anews.it - Avellino, violenze sulla ex moglie: 45enne in manette

In questa notizia si parla di: avellino - violenze

Avellino: divieto di avvicinamento per un 49enne accusato di violenze contro l’ex compagna

Carcere di Avellino, l’inferno dietro le sbarre: estorsioni, violenze e silenzi di Stato

avellino violenze ex moglieViolenze su ex moglie, arrestato nell'Avellinese - È scattato il trasferimento in carcere per un 45enne di Avellino, più volte denunciato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della ex moglie. Come scrive ansa.it

avellino violenze ex moglieMaltrattamenti nei confronti dell’ex moglie: 45enne di Avellino in arresto - I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in arresto un 45enne di Avellino, in esecuzione di un ordine di carcerazione. Secondo orticalab.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Violenze Ex Moglie