Avellino lavoro nero nella movida | chiuso un locale e maxi-multa
Tempo di lettura: < 1 minuto Nella serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno eseguito una serie di controlli mirati nei luoghi della movida cittadina e nei principali punti di aggregazione giovanile. L’attività ispettiva ha portato alla chiusura di un locale pubblico del capoluogo, dove sono state accertate alcune irregolarità. Nel dettaglio, i Carabinieri hanno contestato: l’impiego di una lavoratrice in assenza di un regolare rapporto di lavoro, con contestuale sospensione dell’attività;. la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi;. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
