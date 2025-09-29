Avellino il Villaggio della Salute apre in piazza Libertà | visite gratuite e prevenzione al centro
Ad Avellino, in piazza Libertà, questa mattina è stato inaugurato il Villaggio della Salute. L’iniziativa fa parte della campagna nazionale La Prevenzione è il nostro capolavoro, promossa da Komen Italia insieme a Think Pink Italy ETS e al Ministero della Cultura, con il patrocinio del Comune di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - villaggio
Camminata Rosa, monumenti illuminati e Villaggio della Salute in città: Avellino unita per la prevenzione
Avellino, screening cardiologici gratuiti nel Villaggio della Salute #Avellino - facebook.com Vai su Facebook
Villaggio della Salute Più, riapre il tempio del benessere - "Il Villaggio della Salute Più si conferma un punto di riferimento per quanto riguarda la salute fisica e mentale dei bolognesi. Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Villaggio della Salute Più di Monterenzio, si parte il 31 maggio: tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione - Sono questi i tre elementi che anche quest’anno non mancheranno all’acquapark del Villaggio della Salute Più di Monterenzio. Da corrieredibologna.corriere.it