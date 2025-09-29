Avellino controlli nei locali della movida | chiuso un locale per lavoro in nero

Avellinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno eseguito una serie di controlli mirati nei luoghi della movida cittadina e nei principali punti di aggregazione giovanile.L’attività ispettiva ha portato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - controlli

Avellino, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunce per guida in stato alterato e maltrattamento di animali

Avellino, controlli della Polizia di Stato nel parco di piazza Kennedy

Avellino, il Commissario Perrotta annuncia controlli all'area di Piazza Kennedy: «Sarà intensificato il presidio»

avellino controlli locali movidaAvellino, chiuso un locale per lavoro nero. Sanzioni per 25mila euro - Nella serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno eseguito una serie di controlli mirati nei luoghi della ... Lo riporta orticalab.it

Avellino, stretta sulla movida selvaggia: sequestrati taser e coltelli - Stretta della Questura sulla movida in città: sequestrati taser, coltelli e mazze da baseball. Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Controlli Locali Movida