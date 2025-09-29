Avellino controlli nei locali della movida | chiuso un locale per lavoro in nero
Nella serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno eseguito una serie di controlli mirati nei luoghi della movida cittadina e nei principali punti di aggregazione giovanile.L’attività ispettiva ha portato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - controlli
Avellino, controlli a tappeto dei Carabinieri: denunce per guida in stato alterato e maltrattamento di animali
Avellino, controlli della Polizia di Stato nel parco di piazza Kennedy
Avellino, il Commissario Perrotta annuncia controlli all'area di Piazza Kennedy: «Sarà intensificato il presidio»
https://www.binews.it/cronaca/nas-carabinieri-salerno-campagna-estate-tranquilla-2025-risultati-dei-controlli-nelle-province-di-salerno-avellino-e-benevento/ - facebook.com Vai su Facebook
I controlli dei Nas: 8 quintali di cibo sequestrato e 23 attività chiuse - Il bilancio delle verifiche dei @_Carabinieri_ in estate a Salerno, Benevento e Avellino: stop immediato a 9 ristoranti, 4 panifici, un bar e una pescheria @TgrRai - X Vai su X
Avellino, chiuso un locale per lavoro nero. Sanzioni per 25mila euro - Nella serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno eseguito una serie di controlli mirati nei luoghi della ... Lo riporta orticalab.it
Avellino, stretta sulla movida selvaggia: sequestrati taser e coltelli - Stretta della Questura sulla movida in città: sequestrati taser, coltelli e mazze da baseball. Come scrive ilmattino.it