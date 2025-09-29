Avellino controlli nei locali della movida | chiuso un locale per lavoro in nero

Nella serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno eseguito una serie di controlli mirati nei luoghi della movida cittadina e nei principali punti di aggregazione giovanile.L’attività ispettiva ha portato. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it