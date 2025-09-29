Avellino celebra il 25esimo anniversario della Giornata europea delle lingue
Una festa di suoni, parole e culture ha animato questa mattina l’Istituto Comprensivo “R. Margherita – da Vinci”, che ha accolto una rappresentanza di studentesse e studenti del Liceo Linguistico “P. Imbriani” per celebrare insieme il 25º anniversario della Giornata Europea delle Lingue. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: avellino - celebra
Avellino celebra l'Alzata del Pannetto, ma la politica è “scomunicata”: la Madonna trova solo il commissario
Avellino celebra Sant'Anna: incontro tra Commissario Prefettizio e Vescovo
Don Mario Cucciniello celebra la sua prima messa: fede, emozione e comunità ad Avellino
La Domenica da Giò Menù pranzo del 28 Settembre Regalati una domenica speciale da Giò Carbonara ad Avellino: un menù che celebra i veri sapori della tradizione romana Atmosfera di casa, piatti genuini e tanto gusto… Non mancare! ? Giò Carbon - facebook.com Vai su Facebook
Campione di umanità - Salvò centinaia di ebrei dalle deportazioni naziste Celebrato al museo della memoria di Assisi il ... Riporta rainews.it