Avellino celebra il 25esimo anniversario della Giornata europea delle lingue

Avellinotoday.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una festa di suoni, parole e culture ha animato questa mattina l’Istituto Comprensivo “R. Margherita – da Vinci”, che ha accolto una rappresentanza di studentesse e studenti del Liceo Linguistico “P. Imbriani” per celebrare insieme il 25º anniversario della Giornata Europea delle Lingue. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: avellino - celebra

Avellino celebra l'Alzata del Pannetto, ma la politica è “scomunicata”: la Madonna trova solo il commissario

Avellino celebra Sant'Anna: incontro tra Commissario Prefettizio e Vescovo

Don Mario Cucciniello celebra la sua prima messa: fede, emozione e comunità ad Avellino

Campione di umanità - Salvò centinaia di ebrei dalle deportazioni naziste Celebrato al museo della memoria di Assisi il ... Riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Avellino Celebra 25esimo Anniversario