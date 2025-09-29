Avellino celebra il 25esimo anniversario della Giornata europea delle lingue

Una festa di suoni, parole e culture ha animato questa mattina l’Istituto Comprensivo “R. Margherita – da Vinci”, che ha accolto una rappresentanza di studentesse e studenti del Liceo Linguistico “P. Imbriani” per celebrare insieme il 25º anniversario della Giornata Europea delle Lingue. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it