Avellino – Carabinieri nei controlli alla movida | chiuso un locale per lavoro nero Sanzioni per circa 25mila euro
Controlli dei Carabinieri nella movida di Avellino: chiuso un locale per gravi irregolarità sul lavoro. Nella serata di sabato, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, con il supporto dei militari della locale Stazione, hanno eseguito una serie di controlli mirati nei luoghi della movida cittadina e nei principali punti di aggregazione giovanile. L’attività ispettiva ha portato alla chiusura di un locale pubblico del capoluogo, dove sono state accertate alcune irregolarità. Nel dettaglio, i Carabinieri hanno contestato: – l’impiego di una lavoratrice in assenza di un regolare rapporto di lavoro, con contestuale sospensione dell’attività; – la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi; – l’assenza di autorizzazione all’uso di sistemi di videosorveglianza; – l’omessa formazione del personale e della visita medica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
