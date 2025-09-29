Avellino Basket prorogata la campagna abbonamenti

29 set 2025

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che la campagna abbonamenti “Fame da Lupi” per la stagione sportiva 20252026 è stata prorogata fino a venerdì 10 ottobre, prima della seconda gara casalinga dei Lupi nel campionato di Serie A2, in programma domenica 12 ottobre alle ore 12:30 al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

